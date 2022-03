Declarações do selecionador nacional de Portugal, Fernando Santos, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 2-0 ante a Macedónia do Norte, no jogo que carimbou o apuramento para o Mundial 2022:

[Pepe, que foi um dos destaques do jogo:] «Acho que ao individualizar um jogador, temos de individualizar todos, porque são jogadores de enorme valia e sempre disse que todos os jogadores - e quando não estão - provaram aqui também no último jogo que temos de responder à chamada. Quando estão todos, obviamente que todos fazem falta e o Pepe seguramente, sendo um dos capitães de equipa, por tudo o que traz à equipa, pela sua raça e entrega, com certeza que é um jogador importante nesta equipa.»

[João Moutinho a trinco no futuro, em vez de Danilo ou William como noutros jogos do passado:] «Ainda estamos a muitos meses do Qatar. Acho que analisamos sempre os jogadores pelo número, pelo perfil. Eu vejo o Paris Saint-Germain muitas vezes. O Danilo joga a oito e já fez cinco golos. Acho que todos têm qualidade e saem jogar. Podemos aproveitar mais as características deste ou daquele.»