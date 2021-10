Declarações do selecionador nacional, Fernando Santos, em conferência de imprensa no Estádio do Algarve, após a vitória por 5-0 ante o Luxemburgo, na qualificação para o Mundial 2022:

[100 internacionalizações de Rui Patrício:] «Parabéns ao Rui, acho que é uma marca importante, alguém de muita qualidade, campeão da Europa, vencedor da Liga das Nações. É preciso não esquecer isso… ainda agora vimos a França festejar, todo o mundo a festejar a Liga das Nações e quando Portugal ganhou parecia uma coisa menor, mas parabéns ao Rui.»

[Penálti do 1-0:] «Não vi imagens, mas acredito que o VAR está certo, agora não foi por causa do primeiro golo que Portugal ganhou. Se não fosse naquele momento, era a seguir. Portugal ganhou porque fez um grande jogo. A equipa do Luxemburgo é excelente, mas não vamos inverter os valores, não fará sentido. Eu é que já fui penalizado num lance em que não havia VAR…»

[Evoluções notadas desde o Euro 2020:] «Quem é que não está aqui que não esteve no Euro 2020? São dois, três jogadores. Parece que mudámos o plantel! São jogos diferentes, adversários diferentes. Esta equipa que jogou hoje estava no Euro 2020. A questão é que, em alguns momentos, no nosso percurso, faltou-nos equilíbrio necessário para as grandes equipas. Temos de continuar a crescer.»

«É verdade que algumas oportunidades não concretizámos, mas algumas foi mérito do guarda-redes. Fizemos cinco golos, pelo caudal ofensivo podíamos ter feito mais, mas no futebol não se concretiza sempre.»