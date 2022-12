A Seleção Nacional apresenta seis alterações para o jogo com a Coreia do Sul, da última jornada da fase de grupos do Mundial 2022.

Com o apuramento já garantido, mas o primeiro lugar ainda por confirmar, Fernando Santos mantém cinco jogadores na equipa inicial: Diogo Costa, Pepe, João Cancelo, Ruben Neves e Cristiano Ronaldo.

Onze de Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Pepe, António Silva e João Cancelo; Rúben Neves, Matheus Nunes e Vitinha; João Mário, Cristiano Ronaldo e Ricardo Horta.

