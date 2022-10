O Campeonato do Mundo de 2022 está cada vez mais próximo e já começaram a sair as primeiras músicas da competição.

A FIFA divulgou esta sexta-feira o videoclipe de Light The Sky, que é interpretada por quatro cantoras árabes (Balqees, dos Emirados Árabes Unidos, Rahma Riad, do Iraque e Nora Fatehi e Manal, de Marrocos.

Destaque ainda para a presença no vídeo das seis árbitras que vão estar na competição. Stéphanie Frappart, de França, Salima Mukansanga de Ruanda e Yoshimi Yamashita do Japão assumirão o comando das partidas no Qatar, enquanto Neuza Back do Brasil, Karen Díaz Medina do México e Kathryn Nesbitt dos Estados Unidos serão as assistentes.

O Mundial 2022 realiza-se entre 20 de novembro e 18 de dezembro. Portugal está inserido no grupo H, juntamente com Gana, Uruguai e Coreia do Sul.

Veja o vídeo: