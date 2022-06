O Equador vai mesmo disputar o Mundial2022, depois da Comissão Disciplinar da FIFA encerrar, sem castigo, o processo disciplinar à sua federação (FEF), por alegada convocatória irregular de Byron Castillo.

«Após analisar toda a documentação recebida pelas partes, a Comissão Disciplinar da FIFA decidiu encerrar o procedimento disciplinar iniciado contra a FEF», referiu o organismo.



Em causa está a presença do ala-direito em oito desafios de apuramento para o Campeonato do Mundo, contestada pelo Chile, que alega ter documentos que provam que o atleta do Barcelona do Equador é colombiano.

Horas após ser conhecida a decisão, o Chile referiu que vai recorrer da decisão do organismo que tutela o futebol mundial.

«Aguardamos a fundamentação da decisão [da FIFA] para preparar o recurso», confirmou Pablo Milad, presidente da Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP), denominação oficial da federação chilena.

A ANFP moveu um processo contra a Federação Equatoriana de Futebol (FEF) em maio, com base em alegados documentos a provarem que Byron Castillo, jogador utilizado em oito desafios da qualificação sul-americana para o Mundial, tem nacionalidade colombiana.

Essa denúncia alegava até que o futebolista, de 23 anos, apresentara documentos falsos a ratificarem a nacionalidade equatoriana, após anos de dúvidas a apontarem a Colômbia como o país de nascimento.

A provar-se a fraude, o Equador arriscava perder todos os desafios por 3-0, falhando assim o quarto e último lugar da América do Sul com acesso direto ao Qatar: o quinto, que foi o Peru, vai disputar um play-off intercontinental com a Austrália.

O Equador integra o grupo A do mundial, juntamente com o anfitrião Qatar, os Países Baixos e o Senegal.