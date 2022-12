A Sérvia foi multada em 20 mil euros, devido a uma bandeira pró-Kosovo que foi exibida no balneário da seleção no jogo frente ao Brasil, do Mundial 2022, anunciou a FIFA.

A imagem da bandeira com a mensagem «não nos rendemos», e com o Kosovo como parte do país, viralizou nas redes sociais após ter sido partilhada por Hajrulla Ceku, ministro da Cultura, da Juventude e do Desporto do Kosovo.

Já a Croácia foi multada em 50 mil euros devido a comportamento incorreto dos adeptos, por «transmitirem mensagens que não eram apropriadas em eventos desportivos» no jogo frente ao Canadá, da fase de grupos.

Por último, a Arábia Saudita recebeu duas multas de 15 mil euros devido a má conduta, depois de ter visto seis amarelos nos jogos ante a Argentina e o México.