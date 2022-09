A organização do Campeonato do Mundo de 2022 anunciou, nesta quinta-feira, que os adeptos que vão deslocar-se ao Qatar para assistir aos jogos da competição terão que apresentar um teste negativo à covid-19, mas a vacinação não é um requisito obrigatório.

Todos os visitantes com 18 ou mais anos também devem descarregar uma aplicação de telemóvel administrada pelo governo do emirado, denominada Ehteraz, que rastreia os movimentos e o estado de saúde das pessoas.

«Um Ehteraz verde (mostrando que o usuário não tem um caso confirmado de covid-19) é necessário para entrar em qualquer espaço público fechado», adianta a organização.

Os visitantes deverão poder apresentar um resultado negativo de um teste PCR realizado nas 48 horas anteriores à chegada ou de um teste rápido oficial realizado nas 24 horas anteriores.

A realização dos testes à covid-19 para visitantes com seis ou mais anos é obrigatória «independentemente do status de vacinação do indivíduo», acrescenta.

O Mundial2022 vai decorrer entre 20 de novembro e 18 de dezembro, no Qatar, com a seleção portuguesa inserida no Grupo H, juntamente com Uruguai, Gana e Coreia do Sul.