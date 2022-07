O presidente do Comité Organizador do Mundial2022 de futebol, no Qatar, Nasser Al-Khater, garante que as obras ainda em curso vão estar acabadas «bem antes do torneio», marcado para entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

«Os trabalhos vão ser concluídos. Vamos terminar os retoques finais bem antes do torneio. Queremos assegurar condições ótimas para um futebol excelente quando começar o Mundial», disse, num seminário com representantes das 32 seleções apuradas para a fase final da prova.

A 140 dias do início da prova naquele emirado do Golfo Pérsico são ainda visíveis diversos estaleiros de obras nas ruas de Doha.

Recorde-se que a primeira fase do Qatar2022, Portugal está incluído no Grupo H, juntamente com Uruguai, Gana e Coreia do Sul, orientada pelo português Paulo Bento.