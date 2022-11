Rouzbeh Cheshmi é um dos grandes nomes da última década do Esteghlal, um dos maiores clubes do Irão, e é também, podemos dizer, um homem da confiança de Carlos Queiroz.

A «torre da defesa» fez apenas um jogo no Mundial 2018, por causa de uma lesão, e depois da saída do técnico português do comando da seleção iraniana não mais voltou a ser chamado, primeiro por Marc Wilmots e depois por Dragan Skocic.

Ora, Queiroz regressou ao Irão em setembro, três meses antes do Mundial 2022, e com ele regressou também Cheshmi à equipa nacional.

Quis o destino que o experiente futebolista de 29 anos retribuísse de forma decisiva a confiança do treinador luso, ao apontar o primeiro golo da vitória com contornos épicos esta sexta-feira, frente a Gales, e que deixa a equipa iraniana com boas hipóteses de conseguirem um apuramento histórico para os oitavos de final.

