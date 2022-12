A figura da final do Campeonato do Mundo e de toda a competição é naturalmente Lionel Messi, que marcou dois golos à França no jogo decisivo, mas para a última figura da competição do Qatar, elegemos como figura Enzo Fernández que é, a par de Nico Otamendi, o primeiro campeão do mundo a jogar na liga portuguesa, além de ter apresentado números do outro mundo no jogo que definiu o título este domingo.

Enzo: «Ganhar um Mundial com o meu país não tem preço»

Nasceu em San Martin, Buenos Aires, e deve o nome a um tributo da família a Enzo Francescoli, ídolo uruguaio do River Plate, tal como Zinedine Zidane já tinha feito a um dos seus filhos, também chamado Enzo.

Não fez parte da equipa comandada Lionel Scaloni que garantiu a qualificação para a fase final, mas obrigou o selecionador a olhar para ele depois de um ano de 2022 a todos os níveis explosivo.

Começou a carreira no River Plate, ganhou ritmo no Defensa y Justicia, antes de regressar ao «gigante» de Buenos Aires para se impor definitivamente na equipa principal, ao ponto de ter chamado a atenção do Benfica que o foi buscar no último verão.

Com apenas 21 anos, pegou de estaca no onze de Roger Schmidt, tornando-se num dos líderes da equipa que comanda a liga portuguesa sem derrotas e já está nos radares dos maiores clubes da Europa.

No Qatar, começou no banco, mas rapidamente também encontrou o seu lugar no onze até se tornar imprescindível para Scaloni. Não marcou na final, mas liderou em quase todos os dados estatísticos.

Foi o jogador com mais toques na bola (118), mais passes bem-sucedidos (77) e mais duelos ganhos (11). Foi ainda o jogador que somou mais tackles, aliás, ninguém fez tantos desarmes em carrinho em finais de Mundiais desde Gennaro Gattuso na final do Mundial 2006 (18).

Além de campeão do Mundo, recebeu ainda o prémio da FIFA para o melhor jogador jovem do Mundial. Tem apenas 21 anos, está no início da carreira, mas já tem uma carreira de fazer inveja a muitos.

Pode ler mais sobre Enzo Fernández e os restantes 25 jogadores da Argentina no Mundial 2022 no dossier dedicado à seleção argentina, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Mundial 2022.