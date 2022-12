Denzel Dumfries foi a figura do Países Baixos-Estados Unidos, primeiro jogo dos oitavos de final do Mundial 2022. O lateral/ala não só desfez todas as dúvidas ao fazer o 3-1 final, como assistiu Memphis Depay e Daley Blind para o primeiro e segundo golos, respetivamente.

Por isso, se havia jogador que merecia uma curiosa manifestação pública de afeto de Louis Van Gaal, era precisamente ele. «O Denzel sabe que anteontem eu dei-lhe um grande beijo e agora vou dar-lhe outro para que vocês possam ver», disse o selecionador dos Países Baixos antes de lhe dar, em plena conferência de imprensa, um beijo na face.

Filho de pai de Aruba - pequeno país das Caraíbas que faz parte dos Países Baixos - e de mãe do Suriname - país situado a norte do Brasil - Denzel foi assim registado em homenagem ao ator oscarizado Denzel Washington. Gostasse ele de soccer e não estaria nada satisfeito com a desfaçatez do rapaz de 26 anos, o primeiro neerlandês desde Rob Rensenbrick (1978) a ter participação direta em três golos numa partida de um Mundial.

Dumfries já nasceu nos Países Baixos e foi no Sparta Rotterdão, um dos clubes da cidade natal, que se estreou como profissional aos 19 anos. Daí saltou para o Heerenveen, onde esteve uma época para depois se transferir para o PSV Eindhoven.

Estávamos em 2018 e Dumfries já era um jogador internacional há quatro anos. Mas internacional por Aruba: duas vezes, ambos jogos particulares, o que lhe permitiu manter aberta a janela para um dia poder ser convocado e jogar pela seleção dos Países Baixos. «Com zero minutos de experiência no futebol profissional, ele disse que escolhia a laranja. Inicialmente toda a gente se riu, claro, até se perceber que ele estava a falar a sério. Aruba é uma ilha de gente orgulhosa, por isso o Denzel foi visto como um traidor», disse em tempos ao Voetbal International Giovanni Franken, selecionador de Aruba em 2014.

Dumfries estreou-se pela seleção principal dos Países Baixos em outubro de 2018 e no ano passado destacou-se durante o Europeu: fez dois golos, antes da eliminação aos pés da Rep. Checa nos oitavos de final. O Inter de Milão contratou-o ao PSV e desde então tem sido presença regular no onze dos nerazzurri.

Neste sábado desequilibrou, juntamente com o outro ala Daley Blind (um golo e uma assistência), o jogo com os Estados Unidos. Dois jogadores recentemente criticados e a responderem à altura: «Fiquei satisfeito também pelo Daley. Honestamente, nós temos sido criticados ultimamente e penso que termos sido importantes para a equipa será uma grande motivação.»

