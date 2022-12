Hwang Hee-chan saiu aos 18 anos da Coreia do Sul e cresceu durante sete anos sob a marca da Red Bull na Europa.

Começou no Salzburgo, onde chegou a ser companheiro de ataque de Erling Haaland, e passou depois para o Leipzig, clube alemão no qual não conseguiu confirmar a veia goleadora que mostrara na Áustria.

Foi ainda pelo Salzburgo que, num jogo de Liga dos Campeões frente ao Liverpool, deu nas vistas ao fazer algo pouco comum: marcar depois de «sentar» Van Dijk.

Na época passada, Hwang deixou o «touro» da Red Bull e tornou-se «lobo» na equipa mais portuguesa da Premier League.

O coreano foi um pedido de Bruno Lage e convenceu o clube a acionar a cláusula de opção, que demora em justificar esta época.

Mas apareceu no momento certo. No primeiro golo que marcou esta época, Hwang deu asas ao sonho coreano. Aquele remate aos 90+1 do jogo frente a Portugal fez a equipa de Paulo Bento voar para os oitavos de final do Mundial.

E Hwang, que era o mais jovem coreano no Mundial de 2018, não mais esquecerá o dia em que chegou à meia centena de internacionalizações pela Coreia do Sul.

Este texto foi baseado no perfil de Hwang Hee-Chan que pode ler no dossier dedicado à Coreia do Sul, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Mundial 2022.