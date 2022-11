Quis o destino que um «tornado» saudita virasse do avesso a vida da Argentina no Mundial 2022.

Salem Aldawsari já conta com uma carreira vasta, e com alguns momentos importantes, mas terá vivido talvez o maior momento da carreira, quando aos 53 minutos, rematou ao ângulo da baliza de Emiliano Martínez e chocou o mundo: a Arábia Saudita estava a ganhar à Argentina.

O golo acabou por ser decisivo e Salem Aldawsari acabou como um dos heróis da tarde no Estádio Lusail Iconic, em Lusail.

Nascido em 1991, Salem Aldawsari tem uma carreira quase inteiramente dedicada ao Al Hilal, clube onde, aliás, foi treinado por Jorge Jesus, na breve passagem do técnico português pelo futebol saudita.

Em 2017/18, viajou para a Europa, para ter no Villarreal a primeira e única experiência no estrangeiro, antes de voltar a casa, onde é reconhecido como um dos jogadores mais talentosos da Ásia e conhecido como «tornado», devido à sua celebração que é replicada por todo o Médio Oriente.

