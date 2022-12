A condição de suplente de Cristiano Ronaldo no jogo de Portugal contra a Suíça continua a ser tema um pouco por todo o Mundo. José Fonte, campeão europeu pela seleção nacional em 2016, explicou a diferença na forma de jogar da equipa quando tem ou não o avançado em campo.



«Foi lindo, deu prazer ver [a equipa jogar]. Sabemos que temos qualidade para fazer isto em todos os jogos. Ronaldo? Temos de ser honestos. Só a presença de Ronaldo em campo... Inconsciente e automaticamente queres jogar com ele, dar-lhe a bola e usá-lo o tempo todo por quem ele é, pelo que fez e é capaz de fazer. Quando ele não está em campo, Portugal tem de jogar mais em equipa. Viu-se neste jogo: jogaram fluidamente, sem o ponto focal que costumamos ter e todos contribuíram. Foi lindo», começou por dizer imediatamente após o encontro, no podcast «World Cup Daily» da BBC.



«Tivemos sucesso com o Cristiano ao longo dos anos, foi muito influente. O Gonçalo Ramos oferece uma proposta de jogo diferente e teve uma noite perfeita, ficámos todos felizes por ele. Foi incrível», acrescentou.



O defesa do Lille, internacional luso em 50 ocasiões, considerou que será difícil para Fernando Santos 'sentar' Gonçalo Ramos no encontro frente a Marrocos.



«Como se marcou três golos e fez uma assistência? Mas por isso é que o Fernando Santos é o treinador. Foi ótimo ver o Gonçalo contribuir e a equipa jogar como jogou. Foi fantástico», defendeu.



O jogador de 38 anos não poupou, de resto, nos elogios ao atacante do Benfica. «Que noite! Se fosse possível desejar uma noite perfeita, era como a que ele teve! Fez um jogo perfeito. Trabalhou defensivamente, ajudou a equipa e foi sempre uma ameaça no ataque à profundidade. Esteve bem a sair da posição e a abrir espaço para os outros. Fez tudo, até uma assistência para o golo da Suíça», disse, entre risos.



Questionado acerca do que poderá oferecer Ronaldo a partir do banco, José Fonte lembrou o percurso que este teve ao longo dos anos e frisou que ainda pode causar problemas aos adversários.



«Não se pode ensinar uma lenda a marcar golos. O Cristiano vai ser sempre o Cristiano. É, talvez, o melhor da história. Não nos vamos esquecer do que fez por nós e do quão importante ainda é. Ter o Ronaldo a sair do banco causa problemas aos adversários. Temos ainda o Leão, o Rúben Neves, enfim, temos muita qualidade. As outras equipas olham para nós como candidatos», sublinhou.



José Fonte espera «um jogo muito duro» contra Marrocos e confessou acreditar que a seleção portuguesa pode sair do Qatar com o troféu Jules Rimet.



«O Fernando Santos trouxe uma mentalidade muito forte à Seleção Nacional. A equipa tem uma grande capacidade de defender em conjunto, os jogadores correm uns pelos outros. Todos temos isso. Se defendermos bem, vamos sempre criar problemas ofensivamente como vimos hoje [ndr: terça-feira]. Se formos sólidos defensivamente, com os jogadores que temos e da forma como estamos a jogar, podemos ir até ao fim. Este é o único troféu que falta a Portugal. Vamos fazer figas para que isso aconteça», concluiu.