No mesmo dia em que se corre o último Grande Prémio de Fórmula 1 do ano, em Abu Dhabi, tem início no Qatar o Mundial 2022.

Ora, por isso mesmo, os pilotos das dez equipas da grelha da F1 foram questionados sobre os seus palpites, ou preferências, para o vencedor da competição.

A maioria optou pelos países dos quais são naturais, mas houve algumas exceções. Guanyu Zhou, piloto chinês da Alfa Romeo, antecipou uma vitória de Portugal ou da Bélgica, por exemplo, até porque a China não participará no Campeonato do Mundo.

Inusitada foi também a resposta do germânico Mick Schumacher, da Haas. O jovem antecipou na brincadeira a vitória de Sebastian Vettel, isto no fim de semana em que o tetracampeão do mundo se despede das pistas.

Ora veja: