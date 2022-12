Kylian Mbappé e Achraf Hakimi jogam juntos há pouco mais de um ano no Paris Saint-Germain, mas durante este período forjaram uma forte amizade que ficou patente nesta quarta-feira.

Antes do França-Marrocos, através de um cumprimento nada clássico concluído com um abraço e um sorriso cúmplice, e depois, quando o francês se acercou do amigo, ajudou-o a levantar-se do relvado e trocou a camisola com ele.

Os dois trocaram algumas palavras e a seguir vestiram a camisola um do outro: Mbappé continuou a festejar com a camisola de Hakimi e este regressou aos balneários com a do avançado francês vestida.

Nascidos no mesmo ano (1998), Mbappé e Hakimi têm também vários gostos e comum - videojogos - e é habitual ensaiarem comemorações de golos. «Tenho a minha vida e ele tem a dele, mas passamos muito tempo juntos em casa também», disse em tempos ao Parisien o internacional marroquino, que tem melhorado no domínio da língua francesa com o auxílio do companheiro.

Os dois interagem também muito nas redes sociais, com elogios múltiplos e, claro está, «pegas» habituais entre amigos.

Há dias, quando Hakimi cobrou o penálti com que Marrocos eliminou a Espanha do Mundial, o lateral-direito imitou o festejo de Mbappé (de um pinguim) há uns meses numa vitória do PSG sobre o Lille para a Liga francesa. Em tempos apelidado de Donatello, pelas parecenças à personagem de desenhos animados, Mbappé tem também a alcunha de pinguim no balneário do PSG.

Após o golo de Hakimi à Espanha, uma Panenka no pontapé decisivo no desempate por penáltis, Mbappé reagiu logo no Twitter, colocando o emoji de um pingui, de um coração desenhado com as mãos e de uma coroa, deixando a seguir uma fotografia com o amigo.

ACHRAF HAKIMI. 🐧🫶🏽👑 — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 6, 2022

Nesta quarta-feira, Mbappé não esquece o amigo nem num momentos mais felizes da sua vida desportiva: o dia em que se apurou para a segunda final de um Mundial da carreira.