A seleção francesa já aterrou em Doha, para o Mundial 2022, e foi Marcus Thuram o responsável por mostrar ao mundo as instalações que vão receber os atuais campeões do Mundo durante o próximo mês.

O avançado do Borussia Monchengladbach abriu as portas do quarto, personalizado como habitual, e saltaram à vista dois pormenores: a almofada personalizada, a dar-lhe as boas vindas, e... uma série de balões no teto.

A França, refira-se, integra o grupo D do Mundial do Qatar, juntamente com Dinamarca, Austrália e Tunísia. O primeiro jogo da equipa dos Les Bleus está agendado para 22 de novembro, terça-feira.