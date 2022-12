Karim Benzema rejeitou o convite para assistir no Qatar à final do Mundial entre Argentina e França, avança o canal ESPN.



O avançado, que no início do Mundial foi dispensado devido a problemas físicos, terá tido divergências com o Deschamps e deixou pistas sobre esse mal-estar, tendo o selecionador gaulês revelado que não lhe cabe fazer convites quando questionado sobre o Bola de Ouro.

Tal como Benzema, que terá direito a medalha, por fazer parte da convocatória, segundo a mesma fonte, também os antigos craques Zinedine Zidane e Michel Platini rejeitaram o convite da comitiva francesa. Quem também não marcará presença será o defesa Lucas Hernández, que se lesionou na partida inaugural da prova.

Por outro lado, Kanté, Pogba, Kimpembe e Nkunku, quatro dos ausentes da convocatória por lesão, aceitaram o convite e viajarão com o presidente francês Emmanuel Macron para assistirem ao jogo no Estádio Lusail.

Argentina e França disputam, este domingo pelas 15 horas, a final do Campeonato do Mundo, que pode seguir aqui AO MINUTO.