A França deixou escapar a possibilidade de sagrar-se bicampeã Mundial nos penáltis contra a Argentina. Apesar da derrota, o Mundo não vai esquecer o que Kylian Mbappé fez no estádio Lusail, no Qatar.



Além de dois golos de penálti, o prodígio gaulês marcou um belo golo num pontapé de primeira, já em queda. No entanto, esta não foi a primeira vez que assistiu a um tento idêntico em Campeonatos do Mundo.



Peter Crouch, antigo internacional inglês, reivindicou a autoria do gesto técnico executado por Mbappé. «Incrível [golo] do Mbappé, mas eu fiz essa m**** em 2006», escreveu no Twitter, lembrando o golo parecido que marcou pela seleção de Inglatera.



Mbappé foi o segundo jogador a fazer um hat-trick na final de um Mundial depois de Geof Hurst.



Incredible from Mbappe but I was doing this shit in 2006 pic.twitter.com/eaRIH90Fgc — Peter Crouch (@petercrouch) December 18, 2022