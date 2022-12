A França venceu a Inglaterra por 2-1 e avança para as meias-finais do Mundial 2022, onde vai defrontar Marrocos, seleção que afastou Portugal (1-0) no outro jogo deste sábado.

«É fabuloso. Foi um grande jogo. Inglaterra esteve muito bem, foi muito difícil para nós. É uma grande vitória, ainda mais sabendo que derrotámos um adversário que hoje foi mesmo muito forte. Soubemos responder e estamos nas meias-finais. Vamos saborear este apuramento, mas por pouco tempo. Marrocos merece todo o nosso respeito e reconhecimento. Vamos levar muito a sério esse jogo. Não é o adversário que se calhar esperaríamos nesta altura, mas vamos olhar para Marrocos como muito respeito», diz o selecionador Didier Deschamps.

Tchouameni, autor de um dos golos franceses no Estádio Al Khor, também promete respeito pela seleção marroquina. «Jogámos contra uma seleção inglesa muito forte. Foi difícil do inicio ao fim. Vencemos e isso significa que fizemos as coisas bem, mas também não significa que possamos melhorar. Temos de rever algumas coisas, mas estamos confiantes. Temos que manter a calma, nada está ganho e não podemos subestimar uma equipa como Marrocos nas meias-finais. Só sofreu um golo e até foi um autogolo. Por isso, teremos de estar ao novo melhor nível», atirou o médio, em declarações reproduzidas pela Agência Lusa.

«Tivemos um grande estado de espírito, uma generosidade incrível. O estado de espírito desta equipa lembra-me muito 2018 [França campeã mundial]. Esse grupo mereceu grandes coisas e este também merece. Mas amanhã [domingo] voltaremos ao trabalho, porque faltam duas partidas. Esperamos ir até ao fim, mas sabemos que Marrocos tem enormes recursos e uma grande qualidade», disse, por sua vez, Giroud, que assinou o 2-1 e foi eleito o melhor em campo.