Jules Koundé, internacional francês, fez quase metade do jogo com a Polónia, dos oitavos de final do Mundial 2022, com um acessório ilegal.

O defesa entrou em campo com um fio ao pescoço, algo que cedo foi detetado na transmissão televisiva, mas que escapou à equipa de arbitragem durante quase toda a primeira parte.

Só ao minuto 42 é que Koundé foi interpelado pelo árbitro assistente e acabou por tirar o fio, com a ajuda de um elemento do staff da seleção francesa.