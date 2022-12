A imprensa francesa defende que o terceiro golo da Argentina, o segundo de Lionel Messi, já no prolongamento da final do Mundial 2022, devia ter sido anulado, uma vez que havia vários suplentes argentinos dentro do campo de jogo no momento em que a bola passa a linha fatal.

A polémica surgiu numa fotografia que circulou nas redes sociais e que foi, depois, reproduzida em alguns jornais franceses, como o conceituado L’Equipe, com referência ao lance do jogo aos 108 minutos, numa jogada entre Enzo Fernández e Leo Messi, em que Lautaro Martinez remata de ângulo apertado. Lloris defendeu, mas Messi marcou na recarga.

Jules Koundé ainda tentou evitar o golo, mas a bola passou claramente a linha fatal. Entre os remates de Lautaro e Messi, vários suplentes da Argentina não se conseguiram conter e terão entrado em campo e, assim, segundo os regulamentos da FIFA, o golo deveria ter sido anulado.

It is in the laws of the game 🤣🤣. Would be crazy if it did get disallowed. pic.twitter.com/5ZGpD1190Q