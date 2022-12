Eleito o MVP do França-Marrocos, Antoine Griezmann mostrou-se muito satisfeito por voltar à final de um Mundial quatro anos depois de ter ajudado os Bleus a conquistarem a prova na Rússia.

«Há quatro anos, depois de vencermos a Bélgica nas meias-finais, chorei por estarmos na final. Agora, estou mais focado. Estamos com os pés no chão», disse.

O jogador do Atlético Madrid disse ter ficado «impressionado» com a capacidade demonstrada e a França enfrentou «muitos problemas» que apenas ficaram resolvidos com o 2-0 numa fase já adiantada da partida.

Na final, os campeões do Mundo vão defrontar a Argentina e Griezmann destacou o momento de Lionel Messi, com quem chegou a jogar no Barcelona. «Temos de estudar bem a Argentina. Os pequenos detalhes podem decidir a final. A Argentina tem Messi em grande forma, mas tem toda uma equipa também. Vamos fazer tudo para estarmos preparados», prometeu.

Do lado de Marrocos, Bounou, um dos heróis da campanha histórica do primeiro país africano a chegar às meias-finais de um Mundial, lamentou a derrota com França, mas sublinhou o percurso marroquino. «Infelizmente não conseguimos concretizar o nosso sonho de chegar à final, mas estamos orgulhosos do nosso desempenho. O golo sofrido no início complicou um pouco o que tínhamos planeado, mas mesmo assim fizemos um bom jogo. Parabéns a França e agora atenções viradas para o terceiro lugar», completou, referindo-se já ao duelo com a Croácia no sábado.