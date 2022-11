A lesão de Karim Benzema em vésperas do início do Mundial foi recebida com preocupação por muitos, mas Lugano, antigo internacional uruguaio, garante que foi um alívio para alguns dos jogadores da seleção orientada por Didier Deschamps.

«Acho que há jogadores de França… acho não, tenho a certeza - porque fui companheiro de alguns: há jogadores de França que estão contentes pela saída de Benzema», declarou, no programa SportsCenter, da ESPN Brasil.

O antigo defesa central jogou no Paris Saint-Germain e falava sobre as polémicas a envolver o avançado do Real Madrid, que esteve ausente da seleção nos últimos anos devido à acusação de extorsão a Valbuena.

Lugano acredita que uma situação assim nunca aconteceria noutra grande seleção.

«Isto nunca se passaria no Uruguai, na Argentina ou Brasil. Mas depende muito da forma como o plantel foi montado e no cuidado que o selecionador tem com o perfil dos jogadores», acrescentou.