Um jovem faleceu depois de ser atropelado na noite de quarta-feira em Montpellier, França, na sequência do jogo entre França e Marrocos, das meias-finais do Mundial 2022, no Qatar.

A confirmação foi feita pelo departamento de Hérault, que informou que o jovem foi transportado para o hospital, de urgência, mas não resistiu.

«Um jovem foi violentamente atropelado na noite desta quarta-feira em Montpellier por um condutor, após o jogo das meias-finais do Mundial de futebol», refere o departamento de Hérault, no sul de França.

«O veículo envolvido no incidente foi recuperado próximo do local e apreendido», acrescenta-se, estando as forças policiais a investigar o sucedido.

De acordo com vários órgãos de comunicação social franceses, o adolescente, de 14 anos, era de origem marroquina e o condutor do veículo encontra-se em fuga, informação já adiantada também pela polícia, esta manhã.

Paris, bem como outras cidades francesas, além de Bruxelas, na Bélgica, registaram distúrbios no final do encontro que terminou com a vitória da França sobre Marrocos (2-0).

Na final inédita de domingo, em Lusail, no Qatar, pelas 15 horas (hora de Portugal Continental), a França vai encontrar a Argentina.