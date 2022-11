Karim Benzema não vai ter substituto na convocatória da seleção francesa para o Mundial 2022, anunciou este domingo Didier Deschamps.

O selecionador gaulês anunciou isso mesmo em declarações na Téléfoot, nas quais falou ainda sobre o problema físico que afasta o avançado do Real Madrid do Qatar.

«O Karim sentiu dores musculares e a lesão é demasiado longa para os prazos que temos para os jogos. Se vai ser substituído? Não», respondeu.

A França, atual campeã do mundo, integra o grupo D da competição no Qatar, juntamente com Tunísia, Dinamarca e Austrália. O primeiro jogo é frente aos aussies, na terça-feira.