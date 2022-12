Quase uma semana após a derrota na final do Mundial, os franceses continuam a alegar que o terceiro golo da Argentina foi irregularmente validado. Os gauleses partilharam imagens a comprovar que, no momento em que a bola entra na baliza de Hugo Lloris, dois suplentes da albiceleste estavam no interior do terreno de jogo,

Ora, Szymon Marciniak, o árbitro da final do Mundial, defendeu-se esta sexta-feira em conferência de imprensa, explicando que os gauleses só contaram apenas a «sua versão».



«Os franceses não mostraram uma imagem onde se vê sete jogadores [suplentes da França] em campo quando Mbappé marca um dos golos. Qual foi o impacto dos jogadores que se levantaram e saltaram no banco? Há jornais sérios e outros que só procuram ruído. Amigos meus e grandes árbitros franceses enviaram-me mensagens a dizer que a arbitragem foi excelente. Profissionais e jogadores de futebol deram-nos os parabéns. Até Mbappé disse-me que éramos ótimos árbitros», afirmou Marciniak, citado pelo Le Figaro.