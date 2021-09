Dois golos de Antoine Griezmann valeram o triunfo da França sobre a Finlândia, esta noite em Lyon, e destacaram os campeões do mundo na liderança do Grupo D da fase de apuramento europeia para o Mundial 2022.

O avançado que regressou no defeso para ser reforço do Atlético de Madrid abriu o marcador aos 25m, com um grande golo de trivela, e na segunda parte ampliou o marcador aos 53m.

Griezmann, aliás, igualou Michel Platini como terceiro melhor marcador da história da seleção francesa, com 41 golos.

No outro jogo do grupo disputado esta noite a Bósnia e Herzgovina empatou com o Cazaquistão a dois golos num jogo com final dramático. Menalo fez a reviravolta para os bósnios aos 89m, mas cinco minutos depois dos 90 Zaynutdinov restabeleceu o empate.

Com estes resultados, a França lidera o grupo com 12 pontos em 6 jogos. Ucrânia (5 jogos) e Finlândia (4 jogos) somam cinco pontos, enquanto Bósnia (4 jogos) e Cazaquistão (5 jogos) têm três pontos.