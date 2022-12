Kylian Mbappé marcou um hat-trick na final do Mundial 2022, fez história, mas não conseguiu repetir a conquista da Rússia, em 2018. Após a derrota contra a Argentina, a maior figura da seleção francesa quebrou o silêncio através de uma mensagem nas redes sociais.



«Voltaremos», escreveu.



O avançado, de 23 anos, foi o melhor marcador do Campeonato do Mundo com oito tentos e tornou-se no jogador com mais golos em finais.