O futebolista brasileiro Gabriel Jesus foi operado ao joelho direito, confirmou esta terça-feira o seu clube, o Arsenal, na sequência da lesão ao serviço da seleção, no Mundial 2022, no Qatar.

«Gabriel Jesus foi operado com sucesso ao joelho direito, depois de uma lesão sofrida no jogo entre o Brasil e os Camarões», anunciaram os londrinos, depois do problema do avançado no duelo da terceira e última jornada da fase de grupos.

O Arsenal refere que Gabriel Jesus «vai agora iniciar o período de recuperação», não avançando o tempo de paragem previsto.

O Brasil vai defrontar a Croácia nos quartos de final do Mundial 2022, depois de ter ganho à Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento, por 4-1 nos oitavos de final, na segunda-feira, num jogo em que, além de Gabriel Jesus, o selecionador Tite não pôde contar com os laterais-esquerdos Alex Telles e Alex Sandro.