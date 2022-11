A celebração de Osman Bukari após marcar o segundo golo na derrota do Gana (3-2) no encontro da primeira jornada do grupo H do Mundial 2022, frente a Portugal, deixou espaço para interpretações acerca de uma possível provocação a Cristiano Ronaldo.

O avançado ganês correu em direção à linha lateral, saltou e imitou o gesto célebre do capitão da seleção nacional, gritando ainda «Siiuuu». Ora, após o jogo, nas redes sociais, o jogador do Estrela Vermelha fez questão de esclarecer que nunca quis instigar Ronaldo, que assistiu a tudo visivelmente desagradado no banco de suplentes.

«Dei conta de que a minha comemoração de hoje gerou comentários alegando que fui desrespeitador com Ronaldo. Isso está errado. Deixei-me levar pela emoção do momento de marcar pelo meu país na minha estreia no Mundial, daí a minha comemoração», começou por escrever na rede social Twitter.

«A minha educação não me permite ser desrespeitador com os mais velhos e muito menos com um dos meus ídolos», acrescentou.