O presidente da Associação de Futebol do Gana (GFA), Kurt Okraku, antecipou a fase de grupos do Mundial 2022 com uma possível «vingança», em alusão a um dos adversários no Qatar, o Uruguai, com quem os africanos perderam no Mundial 2010 num jogo de fortes emoções.

«Está claro que será a hora da vingança», afirmou Okraku, em declarações à BBC Sport Africa, esta sexta-feira, depois do resultado do sorteio, que coloca ainda Portugal e Coreia do Sul – treinada pelo português Paulo Bento – no caminho, no grupo H.

Nos quartos de final do Mundial 2010, na África do Sul, o avançado uruguaio Luis Suárez evitou um golo ao Gana no final do prolongamento, com a mão, tendo sido expulso pelo árbitro português Olegário Benquerença. Asamoah Gyan, avançado do Gana, desperdiçou o penálti para o 2-1 a favor da sua seleção, rematando ao poste. O empate a uma bola manteve-se e os sul-americanos venceram no desempate por penáltis (4-2).

«Pensamos que tínhamos claramente ganho aquele jogo, mas com aquela defesa do Suárez… É muito interessante para nós jogar de novo contra eles. É importante que esclareçamos as coisas», afirmou.

O Uruguai-Gana do Mundial 2010: