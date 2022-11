Não falta confiança a Mohammed Kudus. Se depender da confiança do médio do Ajax, o Gana vai longe no Mundial 2022.

Na véspera do arranque do grupo H do Campeonato do Mundo, que se realizado no Qatar, o internacional ganês considera que nã fica a dever nada à maior figura do Brasil na prova: Neymar. «Hoje o Neymar não é melhor do que eu. É apenas um jogador mais famoso», referiu, numa entrevista ao «The Guardian».



O avançado do PSG e o jogador do Gana 'pegaram-se' no desafio de preparação para o Mundial disputado em Le Havre, em setembro. «Ele estava a defender o seu país e eu estava a defender o meu. Não ia deixá-lo empurrar-me. O que o torna melhor, por enquanto, é que ele conquistou muito», disse antes de desejar encontrar o vice-campeão sul-americano na fase a eliminar.



«Podemos encontrar-nos, não é? Eu e o Neymar, parte 2. Tenho a certeza que ele iria gostar», acrescentou.



Kudus aproveitou para antecipar a participação das «Estrelas Negras» neste Campeonato do Mundo. «Não estivemos bem recentemente, mas sei bem o que sinto quando falo com os meus colegas. O espírito é muito bom e a equipa vai voltar a ser boa em breve», destacou.



Se Kudus representa a geração mais nova do Gana, os irmãos Ayew são os rostos da geração que atingiu os quartos de final no Brasil, em 2010. Estará o jovem de 22 anos preparado para herdar a camisola 'dez' de André Ayew. «Muito pesada para mim? Sou mais pesado que o próprio 'número dez'. Nenhum número me assusta», vincou.



Por último, o médio confirmou que esteve perto de assinar pelo Everton no último mercado de transferências. «Pensei que o Everton era um bom projeto para mim. Não é como se esta fosse a minha primeira época no Ajax, é a terceira. Se não vir o progresso que procuro, por que razão não hei de experimentar outra coisa?», atirou.



O Gana está inserido no grupo H do Mundial 2022 juntamente com Portugal, Uruguai e Coreia do Sul. O primeiro jogo das «Estrelas Negras» é esta quinta-feira contra a seleção nacional.