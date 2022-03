Joseph Kabungo, médico nomeado pela Confederação Africana de Futebol (CAF), faleceu na após o no Nigéria-Gana, informou a Federação de Futebol da Zâmbia (FAZ).



«Lamentamos a morte do nosso médico da CAF/FIFA, o Dr. Joseph Kabungo, que estava de serviço como oficial de antidoping na partida de terça-feira entre Nigéria e Gana. Estendemos as nossas sinceras condolências à sua família. Consideramos que ainda é muito cedo para apurar a causa da sua morte, mas vamos aguardar o relatório completo da CAF e da FIFA sobre o que realmente aconteceu», disse o presidente da FAZ, Andrew Kamanga, num comunicado divulgado nas redes sociais.



Lembre-se que o final do encontro entre Nigéria e Gana ficou marcado por cenas de violência após o apito final. Centenas de adeptos nigerianos invadiram o relvado do MKO Abiola Stadium e semearam o pânico, tendo destruído infraestruturas e agredido alguns adeptos ganeses.



Recorde: