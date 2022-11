O selecionador do Gana, Otto Addo, anteviu um jogo equilibrado com Portugal e reconheceu que a sua equipa terá de estar a bom nível na defesa.

«Temos de ser bravos neste jogo, ser confiantes. Os jogadores estão preparados e concentrados. Temos de defender bem, é certo. Os jogos até agora neste Mundial têm sido muito equilibrados, com resultados muito apertados e acredito que o nosso será igual», afirmou em conferência de imprensa.

Addo recorreu-se de uma velha máxima e diz que a intenção dos ganeses para este Mundial 2022 é «ir jogo a jogo».

«O nosso foco é o jogo com Portugal. Temos de sobreviver à fase de grupos e, depois, ninguém sabe o que poderá acontecer. Temos um objetivo, que é ganhar a Portugal, o que será muito difícil. Depois disso, veremos», salientou.

O selecionador do Gana também relativizou as questões à volta de Cristiano Ronaldo e a sua saída recente do Manchester United.

«Honestamente não me interessa, não é um problema nosso se essas questões podem afetar Portugal. Todos querem ganhar jogos e este é um grande jogo, um jogo de Campeonato do Mundo, portanto acho que ninguém se sentirá afetado com o que quer que seja», frisou.

Na conferência de imprensa esteve também André Ayew, capitão da seleção africana, que admitiu que a formação lusa tem «grandes profissionais, que jogam em grandes equipas e que certamente estão preparados».

«Portugal é favorito no papel, mas nós temos de contrariar isso. Vamos defrontar uma equipa que foi campeã europeia há uns anos, com jogadores de nível mundial, mas vamos tentar dificultar-lhes a vida. Nestes grandes torneios, as surpresas podem acontecer. Precisamos de estar preparados e vamos fazer tudo o que pudermos para tirar algo deste jogo», vincou o avançado de 32 anos.

Ayew recordou ainda o triunfo (2-1) do Gana sobre Portugal no Mundial 2014, mas realçou que os dois conjuntos «mudaram muito» desde então.

«Muitos jogadores de Portugal nessa altura ainda se mantêm, mas no Gana só me mantenho eu e o meu irmão [Jordan Ayew]. São jogos diferentes. As duas equipas evoluíram muito desde então. Portugal ganhou o Europeu [de 2016], entretanto, e nós temos uma geração muito boa. Vamos tentar complicar o dia a Portugal», concluiu.

Portugal e Gana jogam na quinta-feira, às 16h00, no Estádio 974, em Doha, em jogo do Grupo H do Mundial2022.