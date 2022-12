O Gana foi eliminado do Mundial 2022 nesta sexta-feira, após perder por 2-0 com o Uruguai, num jogo do grupo de Portugal.

Mas apesar da desilusão pela derrota e eliminação, os adeptos ganeses deram um belo exemplo na despedida da prova: várias dezenas de fãs do país africano limparam as bancadas antes de deixar o recinto.

Este não é, de resto, caso único. Os adeptos japoneses têm o hábito de fazer o mesmo e já o mostraram no Qatar.