Presença habitual no onze titular do Barcelona, Pablo Gavi é um caso sério de precocidade e provou-o novamente nesta quarta-feira.

Ao marcar na goleada de Espanha sobre a Costa Rica por 7-0, o médio tornou-se no jogador mais jovem a marcar em Mundiais desde Edson Arantes do Nascimento: ele mesmo, Pelé, ainda antes de ser «rei».

Gavi marcou com 18 anos e 110 dias e é preciso recuar até à final do Mundial 1958 para encontrar alguém tão ou mais novo a marcar numa partida da maior competição de seleções do planeta, quando na final da prova Pelé bisou na vitória do Brasil sobre a anfitriã Suécia por 5-2: tinha 17 anos e 249 dias.