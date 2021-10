A Grécia, com Vlachodimos no onze titular, venceu na Geórgia, por 2-0, em jogo do Grupo B de apuramento para o Mundial de 2022.

Um penálti de Bakasetas, aos 90 minutos, e outro de Pelkas, ex-jogador do Vitória de Setúbal, aos 90+5, deram a vitória à formação helénica.

No outro jogo do grupo, a Suécia venceu em casa o Kosovo por 3-0. Forsberg marcou de penálti aos 29 minutos, Alexander Isak, fez um golaço aos 62, e Quaison marcou aos 79, quatro minutos após ter entrado.

Com estes resultados, a Suécia soma 12 pontos, apenas menos um do que a líder Espanha, e menos um jogo. Os gregos, que também têm menos um jogo, somam nove pontos e ocupam o terceiro lugar e os kosovares são quartos classificados, com quatro pontos. A Geórgia é última com apenas um ponto.