O presidente da FIFA pediu à Rússia e à Ucrânia um cessar-fogo durante o Mundial 2022, que decorre no Qatar de 20 de novembro a 18 de dezembro.

«Apelo a todos vocês que pensem num cessa-fogo temporário de um mês durante o Campeonato do Mundo ou que, pelo menos, criem alguns corredores humanitários ou em algo que possa conduzir ao reatamento do diálogo como primeiro passo para a paz», disse Gianni Infantino em declarações durante a cimeira do G20, que está a decorrer em Bali, na Indonésia.

«Vocês são os líderes mundiais, vocês tem a capacidade de influenciar o rumo da história. O futebol e o Mundial estão a oferecer a você e ao Mundo uma plataforma única de paz e união em todo o Mundo», referiu ainda.

Recorde-se que a Ucrânia e a Rússia não estarão presentes no Mundial do Qatar. A Ucrânia porque não conseguiu o apuramento e a Rússia como forma de sanção pela invasão da Ucrânia em fevereiro.