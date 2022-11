Olivier Giroud marcou dois golos na vitória da seleção de França frente à Austrália (4-1), na primeira jornada do Grupo D do Campeonato do Mundo de 2022.

Com o bis desta terça-feira, o avançado de 36 anos do AC Milan iguala Thierry Henry como melhor marcador de sempre da seleção francesa, chegando aos 51 golos.