O futebolista português Gonçalo Ramos foi eleito o melhor em campo no Portugal-Suíça, recebendo o prémio oficial de «Melhor em Campo», após o triunfo por 6-1 no jogo que fechou os oitavos de final do Mundial 2022.

Ramos marcou aos 17, aos 51 e aos 67 minutos, enquanto Pepe (33m), Raphael Guerreiro (55m) e Rafael Leão (90+2m) fizeram os restantes golos lusos. Manuel Akanji fez o golo dos helvéticos (58m).

Portugal defronta Marrocos nos quartos de final, num jogo que está agendado para as 15 horas de sábado.

