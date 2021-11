A Espanha aproveitou da melhor maneira a derrota da Suécia e ascendeu à liderança do grupo B da qualificação para o Mundial 2022, ao vencer na Grécia, por 1-0.

O sportinguista Pablo Sarabia decidiu a partida aos 26 minutos, de penálti: frente ao benfiquista Vlachodimos, o esquerdino não desperdiçou.

O golo de Sarabia:

A uma jornada do final do grupo, a Espanha sobe assim à liderança, com mais um ponto do que a Suécia. As duas seleções defrontam-se precisamente na derradeira ronda, no domingo.

A Grécia, por sua vez, está no terceiro lugar do grupo, com 12 pontos.