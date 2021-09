Depois da derrota histórica na Suécia, Espanha reagiu com uma goleada à Geórgia, numa partida da quinta jornada do grupo B do apuramento para o Mundial 2022.



Com o «sportinguista» Sarabia e o «bracarense» Abel Ruiz de início, «La Roja» teve uma entrada muito forte na partida e ao intervalo já tinha resolvido a partida. Gayà abriu o marcador aos 14 minutos e 11 minutos depois, Soler ampliou a vantagem espanhola.



Ainda antes do intervalo Ferran Torres fez o 3-0 e deixou Espanha com a vitória no bolso. Na segunda metade houve tempo para Sarabia fazer o gosto ao pé. O mais recente reforço do Sporting ainda bisou nos instantes finais, mas o golo foi invalidado pelo VAR.



No outro jogo deste grupo, a Grécia de Vlachodimos (titular) esteve muito perto de vencer no Kosovo. No entanto, um golo tardio de Muriqi invalidou o tento inicial de Douvikas.



Espanha subiu à liderança do grupo B com dez pontos, mais um que a Suécia que tem menos dois jogos. Por sua vez, a Grécia é quarta classificado com três pontos, menos um que o Kosovo. Por sua vez, a Geórgia é última apenas com um ponto.



O golo de Sarabia: