De 32 seleções presentes no Qatar, apenas uma já garantiu o passaporte para a fase a eliminar do Mundial 2022, quando ainda falta disputar a última jornada da fase de grupos: a França, curiosamente a atual campeã do mundo.

Há outras que têm praticamente esse apuramento garantido, como Inglaterra e Espanha, e em sentido contrário, há duas que sabem que não vão continuar em prova após esta fase: o anfitrião Qatar e o Canadá.

Para que não lhe falte nada, o Maisfutebol faz um apanhado da situação dos oito grupos do Mundial, assim como do que precisa cada seleção para continuar a sonhar com o «caneco».

GRUPO A: Equador-Senegal e Países Baixos-Qatar

Os Países Baixos têm pela frente o já eliminado Qatar, e garantem sempre a qualificação para os oitavos em caso de vitória ou empate. De resto, os neerlandeses até podem passar em caso de derrota, caso o Equador bata o Senegal.

Os equatorianos também estão na mesma situação: um empate basta para conseguir o objetivo. Caso percam, ainda podem acalentar esperanças caso a seleção qatari triunfe ante os Países Baixos, mas aí entrará em equação os critérios de desempate da FIFA.

Por último, o Senegal precisa de vencer para qualificar-se para a fase de eliminar. Uma derrota nunca servirá, mas o empate pode ser útil, com um eventual triunfo do Qatar.

GRUPO B: Inglaterra-Gales e Irão-Estados Unidos

Uma última jornada que promete ser intensa, não só pelo que está em causa, mas também pelo significado histórico dos dois jogos.

À Inglaterra um empate basta para ganhar o bilhete para os oitavos de final. Em caso de derrota, os ingleses ainda podem sonhar, dependendo da diferença de golos. Para Gales, a situação é mais difícil: Bale e companhia precisam sempre de ganhar, mas isso pode nem chegar: estão dependentes do outro jogo do grupo e da diferença de golos.

No Irão-Estados Unidos, a seleção comandada por Carlos Queiroz tem vantagem e um empate pode chegar para passar, desde que Gales não vença a Inglaterra – aí, entrará em equação a diferença de golos. Para os norte-americanos, só a vitória interessa, e essa garante-lhes a qualificação.

Calendário completo do Mundial 2022: jogos, estádios, datas, horas e canais TV

GRUPO C: Arábia Saudita-México e Polónia-Argentina

Aqui, para já a vantagem é da Polónia, com quatro pontos. Ao conjunto polaco basta o empate para garantir o apuramento para os oitavos de final. Em caso de derrota, poderia passar se a Arábia Saudita empatar ante o México e tivesse vantagem na questão dos golos – o mesmo se aplica em caso de vitória dos mexicanos.

A Argentina passa se ganhar, mas um empate pode bastar se o Arábia Saudita-México terminar empatado. Uma derrota nunca serve, e em caso de triunfo do México, o empate só será útil se a albiceleste acabe com vantagem na diferença de golos face aos mexicanos.

Ganhar é também a palavra de ordem para a Arábia Saudita, embora um empate possa ser suficiente: nesse cenário, os sauditas precisam também de uma vitória polaca, ou, no caso de um triunfo argentino, de uma vantagem na diferença de golos face à seleção europeia.

Para o México, só a vitória interessa, e pode nem chegar. Se houver empate no Polónia-Argentina, o apuramento será decidido com os argentinos na diferença de golos. Se o conjunto das pampas vencer, então a qualificação será decidida com a Polónia, com o mesmo critério.

GRUPO D: Tunísia-França e Austrália-Dinamarca

A França já tem o apuramento garantido e só não consegue o primeiro lugar se perder e a Austrália ganhar à Dinamarca.

Aos australianos, por sua vez, basta ganhar, mas um empate até pode servir, isto se a Tunísia não triunfar antes os franceses.

A Dinamarca precisa de ganhar e, nesse cenário, só não garante o apuramento em caso de vitória tunisina, que colocaria as duas seleções com quatro pontos e com tudo por decidir na diferença de golos.

Por último, a Tunísia tem de conquistar os três pontos e esperar que a Austrália não faça o mesmo diante dos dinamarqueses.

GRUPO E: Costa Rica-Alemanha e Japão-Espanha

A Espanha está numa situação mais favorável e um empate basta para prosseguir no sonho de conseguir o segundo Mundial da sua história. Uma derrota até pode ser suficiente, desde que a Costa Rica não ganhe à Alemanha e, claro está, a diferença de golos seja superior aos germânicos, caso estes vençam.

O Japão qualifica-se se vencer, e o empate também serve se esse também for o resultado entre costarriquenhos e alemães. Se empatar diante da Espanha e a Alemanha vencer, decidirá o apuramento com o conjunto europeu na diferença de golos.

A Costa Rica consegue o apuramento em caso de vitória, mas o empate também basta se a Espanha ganhar ao Japão. Se forem os nipónicos a triunfar, aí fará o desempate com os espanhóis na diferença de golos.

A Alemanha tem obrigatoriamente de vencer, e um triunfo espanhol ante o Japão garante-lhes a passagem aos oitavos de final. Se houver um empate ou um triunfo do Japão, os germânicos terão de contar com a diferença de golos para ver se conseguem prosseguir na prova, seja com os nipónicos ou com a Espanha.

GRUPO F: Canadá-Marrocos e Croácia-Bélgica

Um empate chega para a Croácia apurar-se, mas mesmo uma derrota por servir para os comandados de Zlatko Dalic, caso o Canadá, já eliminado, vença Marrocos – aí, o apuramento decide-se entre croatas e marroquinos pela diferença de golos.

A situação de Marrocos é similar: o empate é suficiente, mas a derrota também pode bastar. Para isso, é preciso que a Bélgica vença o Canadá, e depois surge a tal diferença de golos para desempatar.

Já a Bélgica apura-se em caso de vitória, mas o empate pode chegar se o Canadá ganhar a Marrocos, e aí serão os golos, marcados e sofridos, a decidir quem passa entre belgas e marroquinos.

GRUPO G: ainda falta terminar a segunda jornada, com o Brasil-Suíça

Os brasileiros garantem desde já o apuramento em caso de vitória, e o mesmo serve para os suíços. Camarões e Sérvia vão para a última ronda a correr por fora, já que somam apenas um ponto.

GRUPO H: ainda falta terminar a segunda jornada, com o Portugal-Uruguai

A seleção portuguesa consegue já a qualificação caso vença o Uruguai.