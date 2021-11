Portugal vai defrontar a Turquia na meia-final do caminho C de acesso ao Mundial 2022 e a história ante os turcos é favorável à equipa das quinas: em oito duelos, os portugueses venceram seis e perderam dois.

A história dos encontros com a nação da Eurásia começou em 1955 e teve o último capítulo em 2012. Curiosamente, foi no primeiro e no último duelos com os turcos que Portugal perdeu. Porém, há um dado relevante – e até na projeção para o caminho na luta pela ida ao Qatar – que sorri a Portugal na história: nos cinco jogos a valor entre as duas seleções – em fases finais ou qualificações – Portugal venceu sempre.

Em 1955, Portugal perdeu com a Turquia por 3-1 num jogo particular em Istambul, mas venceu em 1956 no Jamor pelos mesmos números, também num jogo particular. Este triunfo iniciou uma sequência de seis êxitos consecutivos ante os turcos.

Em 1965, nos dois jogos de qualificação para o Mundial 1966, Portugal venceu em casa por 5-1 no Jamor e fora por 1-0, em Ancara.

Em 1996, Portugal bateu a Turquia por 1-0 na fase de grupos do Europeu, em Nottingham, Inglaterra.

Quatro anos mais tarde, nos quartos de final do Euro 2000, em Amesterdão, Portugal eliminou a Turquia com um triunfo por 2-0, os mesmos números que conseguiu na vitória na fase de grupos do Euro 2008, em Genebra.

Foi em 2012 que Portugal, no último jogo com os turcos, saiu por baixo: derrota por 3-1 no Estádio da Luz, no terceiro jogo particular entre ambas.

O caminho da Turquia até ao play-off

A Turquia chega ao play-off de apuramento para o Mundial 2022 depois de ter alcançado o segundo lugar no grupo G da qualificação europeia. Somou 21 pontos, apenas atrás dos Países Baixos, que somaram 23 e já garantiram presença no Qatar.

O caminho dos turcos começou em grande, com uma vitória caseira ante os Países Baixos por 4-2 e com uma grande vitória por 3-0 na Noruega, mas houve alguns tropeços pelo caminho: seguiram-se empates com Letónia em casa (3-3) e Montenegro (2-2), respondidos com um natural triunfo em Gibraltar (0-3). Depois, a única derrota: 6-1 em solo neerlandês. Seguiu-se um empate que seria determinante na Noruega (1-1) e um final com três vitórias: Letónia fora (1-2), Gibraltar em casa (6-0) e Montenegro fora (1-2).

Um selecionador de má memória para Portugal

A Turquia trocou de selecionador já com a qualificação em curso. Foi em setembro último, depois da goleada sofrida ante os Países Baixos. Senol Günes saiu e entrou Stefan Kuntz… um nome que à primeira vista pode não dizer muito a alguns adeptos, mas que é de má memória para Portugal.

Afinal, foi com Kuntz a selecionador que os sub-21 da Alemanha venceram o último Europeu da categoria já este ano, na final realizada ante Portugal.

Que a história dos duelos a valer entre as duas seleções continue, para bem de Portugal. E que mude com Kuntz. Se assim for, Portugal vai à final do caminho C do play-off, para decidir o apuramento com o vencedor do Itália-Macedónia do Norte.