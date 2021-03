Foi com um jogo de emoções fortes que arrancou a qualificação europeia para o Mundial de 2022, no Qatar: na receção aos Países Baixos, a Turquia venceu por 4-2, em jogo da primeira jornada do grupo G.

Burak Yilmaz, com um hat-trick, foi o destaque da partida: o avançado Lille abriu o marcador aos 15 minutos e bisou aos 34m, de penálti.

No primeiro minuto da etapa complementar, Hakan Çalhanoglu fez o 3-0, mas depois veio a resposta da laranja mecânica. No espaço de um minuto, Klaassen e Luuk de Jong reduziram para 3-2, isto com um quarto de hora para jogar.

Só que Burak Yilmaz estava mesmo com vontade de ser a figura da noite e «matou» o jogo a nove minutos dos 90, fazendo assim o hat-trick.

Nos descontos, os Países Baixos ainda podiam ter feito o 4-3, mas Memphis Depay, da marca de penálti, desperdiçou o castigo máximo.