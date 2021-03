Zlatan Ibrahimovic regressou à competição pela seleção da Suécia nesta quinta-feira, quase cinco anos depois, e contribuiu para o triunfo sueco na receção à Geórgia, em jogo do Grupo B de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022.



Com 39 anos e 173 dias, avançado tornou-se o jogador mais velho a representar a seleção da Suécia, superando o guarda-redes Thomas Ravelli (38 anos e 59 dias).



Ibrahimovic acabou por ter um papel decisivo no desfecho do encontro, fazendo uma assistência com classe para Viktor Claesson (35m), que marcou o único golo do jogo.

Veja o lance do golo: