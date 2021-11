A seleção de Países Baixos tinha o apuramento para o Mundial 2022 praticamente garantido, mas Montenegro provou que há jogo até ao apito final: recuperou de uma desvantagem de 2-0 registada até ao minuto 82 e empatou 2-2, com um dos golos a ser apontado pelo estreante Ilija Vukotic, jogador do Boavista. As decisões no grupo G ficam todas para a última jornada.

Em Podgorica, Memphis Depay foi o primeiro protagonista no marcador, ao assinar a vantagem da ‘laranja mecânica’ ao minuto 25 de jogo, tendo bisado na segunda parte, ao minuto 54.

Tudo parecia totalmente encaminhado para os comandados de Louis Van Gaal, mas os últimos minutos de jogo mudaram a história de uma festa quase certa para os visitantes. Ao minuto 82, o médio cedido pelo Benfica ao Boavista, Ilija Vukotic, na primeira internacionalização por Montenegro, reduziu para 1-2 e, ao minuto 86, esteve também na jogada que originou o empate, assinado por Vujnovic, na área, após cruzamento de Radunovic.

O golo de Vukotic:

Horas antes, em Oslo, a Noruega, privada de Erling Haaland, mas com Odegaard, Sorloth ou Elyounoussi para atacar os três pontos ante a Letónia, não saiu do nulo e só ainda pode sonhar com o primeiro lugar devido à escorregadela dos Países Baixos.

Quem saiu por cima na penúltima jornada foi mesmo a Turquia, que goleou Gibraltar por 6-0 e subiu ao segundo lugar, o de play-off, por troca com a Noruega, com os mesmos 18 pontos mas em vantagem devido à maior diferença de golos (25-15 dos turcos para 15-6 dos nórdicos). Aktrkoglu (11m), Dervisoglu (38m e 41m), Merih Demiral (65m), Dursun (81m) e Muldur (84m) construíram o robusto resultado.

Empatando, só um descalabro tira liderança a Países Baixos

Na última jornada, na terça-feira, há um prometedor Países Baixos-Noruega e um Montenegro-Turquia. São os dois jogos que vão decidir quem fica em primeiro e quem fica em segundo.

À ‘laranja mecânica’ o empate é quase certo que basta, mesmo que a Turquia ganhe e, assim, faça os mesmos 21 pontos. É que os Países Baixos têm uma diferença de golos muito favorável: 31-8 (23 positivos, para os atuais dez positivos dos turcos). Desta forma, a Turquia – que precisa de vencer para se qualificar diretamente – pode até, de certo modo, 'torcer' por um triunfo da Noruega, desde que conserve uma maior diferença de golos final, algo que é mais fácil acontecer em caso de igualdade pontual com os nórdicos do que com os neerlandeses.

Já a Noruega é obrigada a vencer para pensar no primeiro lugar, precisando de um deslize da Turquia, ou de, caso os turcos vençam, de levar a melhor na diferença de golos final.