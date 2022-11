A cerca de hora e meia do apito inicial do Portugal-Gana, a seleção do continente africano partilhou nas redes sociais um vídeo com o ambiente no autocarro aparentemente no percurso até ao Estádio 974.

Nele é possível ver jogadores e restante comitiva bastante animados e a cantarem, não faltando também os instrumentos. A animação manteve-se já dentro do estádio, onde entraram a dançar e a cantar.

Ora veja: