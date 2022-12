«Que mirá, bobo?». A frase de Lionel Messi dirigida ao neerlandês Weghorst no final do Argentina-Países Baixos, nos quartos de final do Mundial 2022, tornou-se viral nas redes sociais, com especial incidência na Argentina onde, menos de 24 horas depois, já estão a ser comercializados canecas e t-shirts com a emblemática frase que já está na história deste Mundial do Qatar.

Poucas horas depois do final do jogo já havia t-shirts com a frase de Messi à venda na internet por 9.990 pesos (55 euros) e canecas a 1290 pesos (pouco mais de 7 euros).

Nas últimas horas os produtos de merchandising com a emblemática frase multiplicaram-se e já é possível encontrar a frase de Messi em capas para telemóveis, chapéus, bonecos e compartimentos para mate, a popular bebida consumida por argentinos e uruguaios.